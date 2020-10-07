Hürriyet yazarı: Yayın yönetmenimiz Ahmet Hakan’ın yeni merakı umarım Madonna’nın seviyesine ulaşmaz

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın astrolojiye merak sardığını belirterek, "Umarım Madonna’nın seviyesine ulaşmaz" düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Yayın yönetmenimiz Ahmet Hakan astrolojiye merak sardı; dünkü köşesinde burcunun ünlülerini yayımladı: Alfred Hitchcock, Napolyon, Ben Affleck, Sibel Can... Yalnız burcunu yazmayı unutmuş. Doğum tarihinden baktım, Aslan. Aynı gün bir başka Aslan olan Madonna’nın haberi patladı dünya magazininde. Ünlü DJ David Guetta, yeni albümünde çalışmak istediği Madonna’nın, burç yüzünden işbirliğinden vazgeçtiğini açıkladı: 'Madonna’ya Akrep burcu olduğumu söyledim. Yüzü değişti. Bana ‘Üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi, hoşça kal’ dedi.' Umarım Ahmet Hakan’ın bu yeni merakı Madonna’nın seviyesine ulaşmaz. Ben yine de ne olur ne olmaz diye... 'Çalışkan ve sebatkâr Oğlak' burcundan olduğumu şuraya bir koyayım." ifadesini kullandı.

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