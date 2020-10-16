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Magazin

Hürriyet yazarı: Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşk yaşıyor

Vildan Atasever- Mehmet Erdem

16 Ekim 2020 07:51

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, oyuncu Vildan Atasever ve şarkıcı Mehmet Erdem'in aşk yaşadığını iddia etti. 

Üstündağ yazısında, "Cihangir’in en yeni âşıklarının ise Vildan Atasever ve Mehmet Erdem olduğunu öğrendim! Geçtiğimiz temmuz ayında 1 yıllık nişanlısı Erkan Akdemir’den ayrılan güzel oyuncu, gönlünü romantik şarkıların prensi Mehmet Erdem’e kaptırmış. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin 1 aydır birlikte olduğu iddia ediliyor. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin görüntülenmemek için büyük çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında..." ifadesini kullandı. 

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