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Hürriyet yazarı Üstündağ: Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapacak

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı

10 Şubat 2021 08:56

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, 22 Şubat'ta yeniden evlenecek Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin nikâh şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sibel Can'ın yapacağını yazdı. 

Üstündağ yazısında, "Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl’ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş." ifadesini kullandı. 

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