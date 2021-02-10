Hürriyet yazarı Üstündağ: Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapacak

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, 22 Şubat'ta yeniden evlenecek Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin nikâh şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sibel Can'ın yapacağını yazdı.

Üstündağ yazısında, "Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl’ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş." ifadesini kullandı.