Hürriyet yazarı Ün: Nusret’in dükkânları önündeki kuyruktakiler figüranmış

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Orkun Ün, “Nusret’in dükkânları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum... Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum... İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum... İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.” ifadesini kullandı.

Ün, “Siz kişi başı 1500 TL vereceğiniz bir yere girmek için sıra bekler misiniz? Ben ödeyeceğiniz en düşük (!) ücreti yazdım.Kişi başı 3 bin lira ödeyeceğinizi varsayalım. Toplu taşıma ile gitmezsiniz diye tahmin ediyorum restorana. E o kalabalığın her biri arabasıyla gelse, Etiler’de de Nişantaşı’nda da o talebi karşılayacak bir vale sistemi, hadi valeyi geçtim otopark alanı yok. Kafam bu sorularla meşgulken, Nusret’in Nişantaşı’ndaki yeni şubesinin önünden geçtim. Yağmur yağıyor... Hava nasıl serin belli değil. Ama kapıdaki kuyruk Maçka’dan Hüsrev Gerede Caddesi’nin başına kadar uzuyor. Yok mümkün değil. Gerçekten olacak iş değil." ifadesini kullandı.

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