Hürriyet yazarı Ün: Murat Övüç'e "Kadın haklarına en duyarlı fenomen" ödülü verenler bizimle dalga geçiyor

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Orkun Ün, sahnede Yeşim Salkım hakkında cinsiyetçi küfür eden ve hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e Altın Zirve Ödülleri'nde "Kadın haklarına en duyarlı fenomen" ödülü verileceğini duyurdu.

Ün, "Bizim nerede ne konuşması gerektiğini bilmeyen sözde sosyal medya fenomenimiz Murat Övüç gecenin ödülleri toplayan ismi olacak. En iyi çıkış yapan şarkı ödülü de onun, kadın haklarına en duyarlı fenomen ödülü de. Evet, organizasyonu yapanlar, dalga geçercesine Övüç’e bu ödülü verecek. Kadınlara ettiği hakaretlerle gündemden düşmeyen bir isme böyle bir ödül vermek, bizimle dalga geçmekten başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

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