Hürriyet yazarı Ün: Kısa süre içinde restoran ve kafelere girişte HES kodu dönemi başlayabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, kamu kuruluşlarındaki gibi restoran ve kafelere girişte de HES kodu zorunluluğu getirilebileceğini yazdı.

Ün, "Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi. Eğer restoran ve kafe gibi keyfi gidilen yerlerde bu sistem uygulanmaya başlanırsa bu sayının ne kadar artacağını ve dışarıda gezen riskli kişi sayısının da bir o kadar azalacağını düşünün..." görüşünü savundu.

Ün, "Sağlık Bakanlığı sistemin altyapısını hazırladı.Kamu kurumları istedikleri anda kolayca bu sisteme ulaşabilirler. Yani hazır olalım, kısa bir süre içinde restoran ve kafelere girişte HES kodu dönemi başlayabilir." düşüncesini dile getirdi.

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