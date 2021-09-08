Hürriyet yazarı: Uçuş öncesi uygulanan kural suistimal edilmeye çok açık

Onur Baştürk, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında kendi yaşadığı deneyimi şöyle aktardı:

"Önceki gün Dalaman Havalimanı’nda check-in sırası bekleyen herkesin aşı kartı ya da PCR testi göstermesini istediler. Kuyrukta bekleyenler apar topar hazırlık yapmaya başladı. Ben de HES’ten aşı bilgilerimin olduğu sayfayı açtım. Bir aşı kartı henüz oluşturmamıştım, kontuardaki görevliye sadece HES’imdeki Covid-19 aşı bilgileri sayfasını gösterdim. O sayfada da isim filan yok tabii. Sadece iki aşının da yapıldığı yazıyor.

Yani kötü niyetli biri olsan o anda herhangi birinin aşı bilgilerinin ‘screen shot’ını (ekran görüntüsü) alıp onu göstererek de gayet uçabilirsin.

Belki ilk gün diye böyle bir karmaşa vardı ama söyleyeyim, bu şekilde kimin gerçekten aşılı kimin gerçekten negatif PCR testli olduğu asla anlaşılmaz. Suistimal edilmeye çok açık bir kural bu."

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