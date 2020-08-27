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Eğitim

Hürriyet yazarı Soybaş: Okulların 21 Eylül’de açılmaması halinde özel okulların ücret iadesi gündemde

27 Ağustos 2020 07:49

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullar 21 Eylül'de açılmazsa özel okulların ücret iadesi yapmasının gündemde olduğunu yazdı. 

Soybaş, "Geçen eğitim-öğretim döneminde velilerin tüm itirazlarına rağmen özel okullar hiçbir ücret iadesi yapmamıştı. Bu yıl ise okulların 21 Eylül’de açılmaması halinde ücret iadesi gündemde. Özel okul velileri 'Hep bizden fedakârlık bekleniyor' diyerek yüzde 50 indirim istiyor. Özel okulların belirlediği rakam ise şimdilik yüzde 5 ile 20 arasında." değerlendirmesinde bulundu. 

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