Hürriyet yazarı: Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki evlilik yakındır, karpuzları hazırlayın!

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz’ın evleneceği iddialarına ilişkin, “Okey masasından nikâh masasına gidiliyorsa o ilişki sağlamdır. Evlilik yakındır, karpuzları hazırlayın! “ düşüncesini dile getirdi.

Baştürk, “Okey masaları sıkıntının masalarıdır aynı zamanda.Masaya oturanlar arasındaki gizli çatışmalar oyun sırasında açığa çıkar. Sürekli yenmek isteyen hırslıyla, yenilene yardım etmek isteyen 'Büyüklük bende kalsın'cılar arasında gidip gelen bin türlü gerilimli haller... Neyse ki yeni nesil bir Serenay fotoğrafıyla bilinçaltına kazımış oldu okey masasını, bu da bir şey…” görüşünü savundu.

Baştürk, “Okey masasından nikâh masasına gidiliyorsa o ilişki sağlamdır. Gerilimler atlatılmış, gerçekten de hastalıkta sağlıkta, can sıkıntısında ve karpuz kabuğunda her türlü karşılıklı ruh hali kabullenilmiştir. Okey masası öyle bir ikili ilişki terapisi gibi de görülebilir pekala.O nedenle başa dönüyor ve iddiaları doğruluyorum: Evlilik yakındır, karpuzları hazırlayın!” ifadesini kullandı.

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