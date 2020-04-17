Hürriyet yazarı: Serdar Ortaç’a kayyum lazım

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, şarkıcı Serdar Ortaç'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borçlarını ertelemesini köşesine taşıdı. Özbey, "Hem paran yok hem kaç liralık ev aldın ki aylık ödemesi bile 120 bin lira? Serdar Ortaç’a kayyum lazım" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Serdar Ortaç: Aylık 120 bin lira ev kredisi ödüyorum, telif gelirse geçiniyoruz

Özbey, "Serdar Ortaç’ın takipçileriyle yaptığı canlı yayında, içinden geçtiğimiz dönemde maddi zorluk yaşadığını, kredi borçlarını hazirana kadar ertelediğini açıklamasını... Sonra ev için çektiği kredinin aylık ödemesinin 120 bin lira olduğunu söylemesini... Hem paran yok hem kaç liralık ev aldın ki aylık ödemesi bile 120 bin lira? Serdar Ortaç’a kayyum lazım." ifadesini kullandı.

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