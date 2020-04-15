Serdar Ortaç: Aylık 120 bin lira ev kredisi ödüyorum, telif gelirse geçiniyoruz

Şarkıcı Serdar Ortaç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde yaşadığı ekonomik zorlukları, "Aylık 120 bin TL ev kredisi ödüyorum. Telif gelirse geçiniyoruz" sözleriyle anlattı.

Serdar Ortaç, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınla takipçileriyle sohbet etti.



Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum."



Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını da belirterek, "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz." diye konuştu.