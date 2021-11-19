Hürriyet yazarı Selvi: Temel Reis yaman çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası görüşmenin olumsuz yönlerini servis ettiğini belirterek, "Temel Reis yaman çıktı" dedi.

Selvi, Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimi için gerekli olan 50+1 şartından rahatsız olduğunu aktarmasını ve Erdoğan'ın "Maalesef 50 artı 1 hariç Temel Bey’in açıklamaları gerçeği yansıtmıyor" dediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nun açıklamalarına belli ki bozulmuş. Peki Temel Karamollaoğlu bunu öngöremedi mi? Tam aksine Temel Karamollaoğlu tam da bunu istiyordu.

1- Oğuzhan Asiltürk, AK Parti ile ittifakı istiyordu.

2- Temel Karamollaoğlu buna karşıydı.

3- Oğuzhan Asiltürk vefat edince Temel Karamollaoğlu, milli görüşün tek lideri oldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’nı da üstlendi.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki kez birlikte öğle yemeyi yiyelim diye teklifte bulunmasına rağmen Temel Karamollaoğlu kabul etmedi. Böylece çok yakın görüntü vermek istemedi.

5- Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifakı istese Erdoğan’ın öğle yemeği teklifini değerlendirirdi.

6- Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak köprüsü kurulmaması için Erdoğan’la görüşmenin olumsuz yönlerini servis etmeyi tercih etti.

Temel Reis yaman çıktı. Ama bakalım bu tarz, seçimde Saadet Partisi’ne ne kazandıracak?"

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