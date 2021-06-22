Hürriyet yazarı Selvi, Şentop-Soylu görüşmesini yazdı: İstifa talebi yok, tam aksine sıcak bir havada geçmiş

Bakanları atama ve görevden alma yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu hatırlatan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkilerine hâkim, yetkilerini sonuna kadar kullanan güçlü bir lider. Bir bakanının istifasını kendi isteyemiyor da Meclis başkanının mı istemesini bekliyor? Bunu başta hukuk adamı olan Mustafa Şentop kabul etmez ayrıca Erdoğan gibi güçlü bir lider yetkisini kimseyle paylaşmaz" düşüncesini dile getirdi.

Görüşmenin hiçbir yerinde istifa talebi olmadığının altını çizen Selvi, kulis bilgilerini şöyle aktardı:

1)Her iki taraf görüşmenin sıcak bir havada gerçekleştiğini teyit ediyor.

2) Meclis Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu’yu makam katında karşılamış.

3) Bir buçuk saat süren sıcak bir görüşmenin ardından Şentop konuğunu dış kapıya kadar uğurlamış.

4) Bir buçuk saat süren görüşmede ülke gündemindeki konular konuşulmuş. Soylu yanıtını yazılı olarak sunmuş.

5) Soylu’nun mektubunda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının yargıya taşındığına yer verilmiş.

Görüşmenin sonunda ise Şentop ile Soylu daha sık görüşme kararı almışlar."

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TIKLAYIN - İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’a İçişleri Bakanı Soylu’yu 'Makamına çağır ve istifa etmesini söyle’ talimatını verdi