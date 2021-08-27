Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu seçilirse parlamenter sisteme geçişi kabul etmez' demek istedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran gecesinden itibaren kendisini doğal Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü savunurken, "İmamoğlu’nun bu denli gözünü kararttığının farkında değildim. Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım atmayı aklından geçirmiyor" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda sıraladığı nitelikleri hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu tarifin iki anlamı vardı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, sadece adını ve soyadını yazmadan kendisini tarif etmişti. Ben cumhurbaşkanı seçilsem de parlamenter sisteme geçişi sağlayacak, yetkilerini başbakana devredecek, sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul edecek kadar nefsime hâkimim, dedi. Bu tarifin diğer yüzünde ise Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu seçilirse parlamenter sisteme geçişi kabul etmez, 5 yıl süreyle güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetir, demek istedi.

'Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki, nefsine, duygularına hâkim olmayıp, ‘Ben burada kalacağım’ derse bir başka felaketin kapısı açılır' sözlerinin tek hedefi vardı, o da Ekrem İmamoğlu.

...

Ekrem İmamoğlu’nda da cumhurbaşkanı adaylığını kolay kolay yedirecek göz yok. Benden uyarması Ekrem İmamoğlu kolay lokma değil. İmamoğlu seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorular karşısında hiçbir zaman, 'Aday değilim' demedi. Kendini bağlamadı. Tam aksine cumhurbaşkanı adayı olmak için iki ayaklı bir strateji izlemeye başladı. Bir cumhurbaşkanı adaylığı, iki CHP genel başkanlığı."

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda