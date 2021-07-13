Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı kriterlerini sıraladığını hatırlatarak, "Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı kriterlerimi saymıştım. En önemlisinin altını çizmek istiyorum: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi Cumhurbaşkanı değil, Başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hakim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir Cumhurbaşkanı vesile olabilir." ifadesini kullandı.