Hürriyet yazarı Selvi: FETÖ’cüler Bekir Bozdağ’dan rahatsız olmasın da kimler olsun...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ'ın atanmasıyla ilgili olarak, iki örnek vererek, "FETÖ’cüler Bekir Bozdağ’dan rahatsız olmasın da kimler olsun..." dedi.

Selvi, bugünkü yazısında, Bozdağ'ın Adalet Bakanı olarak tercih edilmesi konusunda iki örnek paylaşacağını söyleyerek şunları yazdı:

"1) FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde... FETÖ’nün tüm operasyonlarını polis ve yargı üzerinden yaptığı bir devirde... 17-25 Aralık operasyonlarının hemen ardından Adalet Bakanlığı’na geldi. İllere giderek, yargı mensupları ile toplantılar yaparak FETÖ karşıtı yargı mensuplarını birleştirmeyi başardı. Milliyetçisi, muhafazakârı; sosyal demokratı, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü demeden FETÖ karşıtı yargı mensuplarını bir araya getirdi. HYSK seçimlerinde FETÖ’nün yenilmesini sağladı.

2) 15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken, kürsüden, 'Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın, buradayız' diyerek darbecilere karşı meydan okudu.

Zaten Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu açıklanınca FETÖ’cü hesapların harekete geçmesinin nedeni o. FETÖ’cüler Bekir Bozdağ’dan rahatsız olmasın da kimler olsun..."

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