Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'ın, Fethullah Gülen'i övdüğü konuşması gündem oldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı.

AKP'li siyasetçi Bekir Bozdağ'ın, üçüncü kez Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından sosyal medyada geçmişte yaptığı açıklamalar tekrar dolaşıma girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen Bozdağ'ın 2011 yılında TBMM kürsüsünde yaptığı ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'i övdüğü konuşmasını "Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı tanıyalım" ifadeleriyle paylaştı.

Bozdağ, söz konusu konuşmasında ”Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor" diyor.