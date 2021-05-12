Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan olmasa Filistin’deki zulmü dünyaya duyuran kimse yok; iyi ki Erdoğan var, iyi ki Türkiye var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan olmasa Filistin’deki zulmü dünyaya duyuran kimse yok. İyi ki Erdoğan var. İyi ki Türkiye var" dedi.

Selvi, "İşgalci İsrail, ramazan ayında Filistin’de kadın, çocuk demeden masum sivillerin kanını dökmeye devam ediyor. İsrail’in zulmü arttıkça Filistinlilerin direnişi de büyüyor. Filistinli çocuklar İsrail’in savaş uçaklarından atılan bombalarla can verirken, medeni dünya sessizliğini sürdürüyor. Filistin’in tek sahibi yine Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail vahşetinin durdurulması için çırpınıyor. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalışıyor. Ben de tepkimi sosyal medyadan ya da gazetedeki köşemden duyurmaya çalışıyorum. Ben Mescid-i Aksa yanıyor diyorum. İsrail’in savaş uçaklarından atılan bombalarla çocukları, kadınların öldürülmesine tepki gösteriyorum" dedi.

Selvi, "Ama Erdoğan düşmanlığı ile zehirlenmiş bir kafa yapısı var. Ben Mescid-i Aksa’ya baskın diyorum onlar 'ama Erdoğan' diyor. Ben Filistinli çocuklar öldürülüyor diyorum onlar 'ama Erdoğan' diyor. Ben bu vahşeti durdurun diyorum onlar 'ama Erdoğan' diyor. İşgalci İsrail’e tek bir laf etmiyorlar. Savaş uçaklarından atılan bombalarla çocukların katledilmesine ses çıkarmıyorlar. Mescid-i Aksa’ya yapılan baskına, öldürülen Filistinlilere bir şey demiyorlar. Erdoğan düşmanlığı yapıyor, başka bir şey yapmıyorlar. Bu kafanın ne insanlığa bir yararı var ne de muhalefete. Erdoğan olmasa Filistin’deki zulmü dünyaya duyuran kimse yok. İyi ki Erdoğan var. İyi ki Türkiye var" görüşünü savundu.

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