ABD'den İsrail ve Filistin'e "şiddet dursun" çağrısı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsraili mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüşüp hem İsrail'e hem de Filistin'e gerilimi düşürme şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Yaşananların hem Filistinli hem de İsrailli insanların canlarına mal olduğunu ifade eden Blinken, şiddettin durmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasına göre görüşmede Blinken "İsrail'e yapılan roket saldırıları" konusunda endişelerini dile getirdi ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. İkilinin "Kudüs'teki şiddeti" de ele aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Bakan Blinken, "İsrailli ve Filistinlilerin birlikte güvenlik içinde yaşayabilmesi gerektiğini, herkese eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasi sağlanması gerektiğini vurguladı".

İki liderin görüşmede ABD ve İsrail arasındaki işbirliğini dile getirdiği ve gelecekteki zorluklarda beraber çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı.