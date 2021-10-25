Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen adam ilan edilmesi" konusunda Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylediği 10 büyükelçi meselesi hakkında, "Bugün kabine toplantısında bu iş masaya yatırılacak. Sağduyunun hâkim olmasını bekliyorum. 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesini değil, diplomasiye şans tanınmasını umuyorum. Umutlu muyum? Evet. Ayrıca umutlu olmak istiyorum" dedi.

İş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yapan büyükelçiler için "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu" diyen Selvi, "İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye tavrını ortaya koydu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" ifadesini kullandı.

"Savaş döneminde bile diplomasiye şans tanınır. Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın 10 gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basmadan önce diplomatik seçenekleri devreye sokmalı" diyen Selvi, büyükelçilerin yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak “Türkiye’nin hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu gördünüz. Ya gereğini yaparsınız ya da gidersiniz” denilebileceğini söyledi.

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