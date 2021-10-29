Hürriyet yazarı Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili izlettiği videoda Ankara Çubuk'taki linç girişimi görüntülerinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Selvi, yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu. Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı" düşüncesini dile getirdi.

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