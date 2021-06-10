Hürriyet yazarı Selvi: Bu sisli ortamda Erdoğan’ı dikkatle izlemekte yarar var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bu sisli ortamda Erdoğan’ı dikkatle izlemekte yarar var" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Son dönemde Türkiye yine bir kaos ortamına sokulmak isteniyor. Ortalığın sis ve pusla kaplanması hedefleniyor. Bunun 2 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığı söylenemez. Bizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde her zaman sancılı bir süreç başlatılmak istenir. Darbelere, muhtıralara varan, kıran kırana bir mücadele sergilenir. Eski dönemin yeni oyuncuları bir kez daha kriz ve kaos senaryosunu devreye soktular" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısındaki konuşmasını hatırlatan Selvi, "Böylesine kritik süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajları dikkatle takip etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün AK Parti grubunda yaptığı konuşma da onlardan biriydi" ifadesini kullandı.