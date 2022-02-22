Hürriyet yazarı Sedat Ergin: Vefat sayılarının yüksekliği karşısında acilen bazı adımlar atılmalı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, günlük 309'a kadar ulaşan Covid-19 ölüm sayılarının endişe verici olduğunu söylerken, bazı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ergin, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun 65 yaş üstü nüfusun tamamına mümkün olduğu kadar süratli bir aşılama kampanyasıyla hatırlatma dozlarının yapılmasını ve bu kampanyada ölü virüs aşıları yerine mRNA aşılarının tercih edilmesini önerdiğini ve bu durumda kayıpların “ciddi ölçüde azalacağını” söylediğini hatırlattı.

Ergin, şöyle devam etti:

"Her halükârda vefat sayılarının yüksekliği karşısında acilen bazı adımlar atılması gerekiyor. Tam bu noktada aşılama kampanyasının temposunun düşündürücü bir şekilde hız kesmiş olması ve ayrıca maske uygulamasının gevşetilebileceği yolundaki tartışmalar bunun tam tersi yönde bir gidişata işaret ediyor.

Bu yöneliş, korkarız Covid-19 kaynaklı vefatlarda karşımızda duran karamsar tablonun daha da sıkıntılı bir hale gelmesine yol açabilir."

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