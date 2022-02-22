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Açık havada maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor

65 yaş üstü için ise yeni tedbirler alınması planlanıyor

22 Şubat 2022 07:19

Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilmesi, açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ölüm oranı yüksek olan 65 yaş üstü grup için ise yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Türkiye’de önümüzdeki süreçte vakalardaki düşüşe bağlı olarak aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Buna göre, açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

Şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda ise maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor.

Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında “Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır” görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.  

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