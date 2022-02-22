Açık havada maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor

Pandemide mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilmesi, açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Ölüm oranı yüksek olan 65 yaş üstü grup için ise yeni uygulamalara gidileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Türkiye’de önümüzdeki süreçte vakalardaki düşüşe bağlı olarak aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Buna göre, açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

Şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda ise maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor.