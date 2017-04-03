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Hürriyet yazarı Sedat Ergin, o yazısındaki ifadeler için özür diledi

"İlk yazımda da düzeltme notu yayımlayacağım"

03 Nisan 2017 11:57

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dışişleri Komitesi’nin Türkiye raporunu değerlendirdiği 29 Mart’ta yayımlanan “Gülencilerin hiç mi kabahati yok” başlıklı yazısında, Komite’nin “Türkiye’ye heyet gönderme ihtiyacı duymadan raporu hazırladığı” ifadesi için özür diledi.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, bugünkü köşesinden duyurduğu Ergin'in özür mesajına ilişkin olarak, "Oysa komite üyeleri bu raporu hazırlamadan önce Türkiye’ye gelmiş ve temaslarda bulunmuşlardı. Türkiye ziyaretinden sonra Londra’da düzenlenen oturumlarda Türk ve İngiliz uzmanları dinlemişlerdi" dedi. 

"Sedat Ergin ile de görüştüm, yazısında sehven meydana gelen bu hatadan dolayı çok üzülmüştü" diyen Bildirici, Ergin'in “İnternetteki yazımda gerekli düzeltmeyi yaptım. Okurlardan özür dilerim. Yazılarıma kısa süre ara verdiğim için köşemde hemen düzeltemedim. İlk yazımda da düzeltme notu yayınlayacağım” dediğini aktardı.

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