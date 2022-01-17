Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, 'uzun ve sağlıklı yaşam' için 4 faktör sıraladı: Doğru yolda mısınız?

"'Yaşam tarzı tıbbı' yeni ve son derece önemli bir sağlık yaklaşımıdır" diyen Prof. Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenleri sıraladı.

"Zira hepimizin ortak dileği olan 'uzun ve sağlıklı bir yaşam', kişisel tercihlerimiz ve yaşam tarzı seçimlerimizle doğrudan bağlantılıdır. Tercihlerimiz ve 'yaşam tarzımız' ile 'sağlığımız ve hayat kalitemiz' arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok çalışma var.

Bu çalışmalardan birinde 'Sağlıklı beslenme, haftada en az 3.5 saat fiziksel aktivite yapma, hiç sigara içmeme ve vücut kitle indeksini 30 kg/m2 altında tutma' şeklinde özetlenebilecek dörtlü bir stratejinin sağlığımıza olan etkileri incelenmiş ve söz konusu bu dört faktörün tamamını devreye sokabilen kişilerde 'diyabet/şeker hastalığı riskinin yüzde 93, miyokart enfarktüsü/kalp krizi riskinin yüzde 81, inme/beyin felci riskinin yüzde 50, kanser riskinin ise yüzde 36' azaldığı belirlenmiştir.

Yine aynı çalışmada bu dörtlü takımın sadece birinin bile devreye sokulması halinde 'kronik hastalıklara yakalanma ihtimali'nin de ciddi oranda azaltılabileceği net ve açık olarak gösterilmiştir."

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