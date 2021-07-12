Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: Et mi, ot mu?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hayvansal besinlerin mi, yoksa bitkisel gıdaların mı daha sağlıklı olduğuna ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Hayvansal besinler (kırmızı et, balık, tavuk, yumurta, süt, yoğurt...) yüksek protein güçleri, zengin demir içerikleri, yoğun kolajen yükleri ve genelde faydalı doğal yağ içerikleri nedeniyle 'faydalı besinler' listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Ne var ki araştırmalar özellikle 40’lı yaşlardan sonra mutfak bütçesinin büyükçe bir kısmının 'ete değil ota' yani 'hayvansal besinle yerine bitkisel gıdalara' ayrılmasının daha doğru olacağını söylüyor" dedi.

Prof. Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Et yerine ot yerseniz, daha az serbest radikal üretirsiniz. Daha az insülin salgılarsınız. Bedeninize daha az trigiliserid yüklersiniz. Daha çok antioksidan kazanırsınız. Daha güçlü bağışıklık sağlarsınız. Daha az asit yüklenirsiniz. Daha etkili bir kilo kontrolü sağlarsınız. Kan basıncınızı daha kolay ayarlarsınız. Damarlarınızı daha elastik tutarsınız. Daha güzel, keyifli ve verimli uyursunuz. Özetle, 40’lı yaşlara merhaba dediğimizde lütfen daha az et (hayvansal protein), daha çok ot (bitkisel gıda) tüketme kuralını devreye sokun. 'Aslan' olmayı bırakın 'kuzu' olmaya çalışın"

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