Hürriyet yazarı Prof.Dr. Müftüoğlu: D vitamini seviyeleri düşük olanlarda Covid-19’dan ölüm olasılığı artıyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, D vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, "İngiltere’de yapılan bir araştırmanın neticeleri incelendiğinde görüldü ki D vitamini seviyeleri düşük olanlarda Covid-19’dan ölüm olasılığı artıyor." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "D vitamini bağışıklık gücünün en önemli askerlerinden biri. Sadece güçlü değil, koordineli, dengeli ve verimli çalışan bir bağışıklık sisteminin de vazgeçilmezi. Yeni bir çalışma zaten bildiğimiz daha doğrusu tahmin ettiğimiz ‘Covid-19- D vitamini’ ilişkisinin önemini bilimsel olarak da bize yeniden hatırlattı. İngiltere’de yapılan bir araştırmanın neticeleri incelendiğinde görüldü ki D vitamini seviyeleri düşük olanlarda Covid-19’dan ölüm olasılığı artıyor. Lütfen güneşin bize yeniden gülümsediği bu karantina günlerinde D vitaminini depolamak için güneşlenmeyi unutmayın. Sadece ayaklarınızın dizden, kollarınızın dirseklerden aşağıda kalan bölümlerini her gün 20-30 dakika güneşle buluşturmanız bile yeterince D vitamini depolamanızı sağlayabiliyor. Yani bu iş bu kadar kolay!" ifadesini kullandı.

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