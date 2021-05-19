Hürriyet yazarı Özkök: Ümmet deyince aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Madem 'ümmetin adımlarını' konuşuyoruz, şu soruyu sorma zamanı da gelmedi mi... Ümmet deyince haklı olarak aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz..." diye sordu.

Özkök, hükümetin Taliban'ı sorumlu tuttuğu, Kabil'de bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden kız çocuklarından birinin tabunun fotoğrafını paylaşarak "Ölen 90 çocuğun 60’ı kız öğrenciydi... Bu çocuklar neden Taliban vahşetine kurban gitti? Çünkü Taliban kız çocuklarına okulu yasaklıyor... Taliban’ın kontrolündeki iki bölgede kız çocuklarının 12 yaşından sonra okula gitmesi yasak... Ve ne yazık ki Amerikan ordusunun çekilmesinden sonra kızların geleceği artık meçhul..." dedi.

Özkök, şöyle devam etti:

"Madem 'ümmetin adımlarını' konuşuyoruz, şu soruyu sorma zamanı da gelmedi mi... Ümmet deyince haklı olarak aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz... Acaba İslam ülkeleri önce kendilerini, Türkiye gibi seçime dayalı demokrasi ile yönetilen ülkeler haline getirse, ümmetten önce millet haline getirse... O zaman hayal ettiğimiz ümmet adımlarını daha kolay ve etkili atmaz mıydık... Artık bunu da bir düşünelim isterseniz..."

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