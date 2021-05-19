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Hürriyet yazarı Özkök: Ümmet deyince aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz?

19 Mayıs 2021 08:14

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Madem 'ümmetin adımlarını' konuşuyoruz, şu soruyu sorma zamanı da gelmedi mi... Ümmet deyince haklı olarak aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz..." diye sordu. 

Özkök, hükümetin Taliban'ı sorumlu tuttuğu, Kabil'de bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden kız çocuklarından birinin tabunun fotoğrafını paylaşarak "Ölen 90 çocuğun 60’ı kız öğrenciydi... Bu çocuklar neden Taliban vahşetine kurban gitti? Çünkü Taliban kız çocuklarına okulu yasaklıyor... Taliban’ın kontrolündeki iki bölgede kız çocuklarının 12 yaşından sonra okula gitmesi yasak... Ve ne yazık ki Amerikan ordusunun çekilmesinden sonra kızların geleceği artık meçhul..." dedi. 

Özkök, şöyle devam etti:

"Madem 'ümmetin adımlarını' konuşuyoruz, şu soruyu sorma zamanı da gelmedi mi... Ümmet deyince haklı olarak aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz... Acaba İslam ülkeleri önce kendilerini, Türkiye gibi seçime dayalı demokrasi ile yönetilen ülkeler haline getirse, ümmetten önce millet haline getirse... O zaman hayal ettiğimiz ümmet adımlarını daha kolay ve etkili atmaz mıydık... Artık bunu da bir düşünelim isterseniz..."

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Çavuşoğlu, ümmet vurgusu yapmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ilk olarak "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Çavuşoğlu, dün de Filistin'le ilgili bir açıklama yaparak, "(Filistin'de) Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" diye konuşmuştu.

TIKLAYIN - Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması: Ümmet bizden liderlik bekliyor, Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır

Ertuğrul Özkökhürriyettalibankabil
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