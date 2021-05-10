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Dünya

Afganistan'da Taliban ateşkesi duyurdu; pazar gecesi patlatılan otobüste 11 kişi hayatını kaybetti

10 Mayıs 2021 08:10

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın Zabul bölgesinde bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. 

Zabul Bölge Valisi Sözcüsü Gul İslam Sial, pazar gecesi geç saatlerde meydana gelen saldırıda 25 kişinin de yaralandığını ifade etti. 

Taliban, cumartesi günü bir okulun çevresine yerleştirilen bombalarla çoğu kız öğrenci 50 kişiyi öldürmekle suçlandıktan sonra Bayram boyunca 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Taliban, bu süreçte "saldırıya uğrarlarsa karşılık vereceklerini" söyledi. 

Taliban, okula yapılan saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti. 

 

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