Afganistan'da bir camide cuma namazı sırasında bomba patlatıldı: 12 ölü

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'in dışındaki bir camide meydana gelen patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu açıklandı.

Cuma namazı sırasında Şakar Dara bölgesindeki camide meydana gelen patlama, Afgan hükümeti ile Taliban'ın Ramazan Bayramı için ilan ettiği 3 günlük ateşkesin ikinci gününde gerçekleştirildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Kabil polis sözcüsü, patlayıcıların camiye namazdan önce yerleştirildiğini ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yerde üç ceset olduğu ve caminin hafif hasar aldığı görülüyor.

Afganistan'da dün de 4 ayrı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkes sürecinde henüz Afgan hükümeti ile Taliban arasında direkt bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.