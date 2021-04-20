Hürriyet yazarı Özkök: Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

Kendi çapımda bir 'entelektüel olmaya' hazırlanıyordum ve hayranlıkla izlediğim üç düşünür de bana, 'Oğlum artık senin entelektüelliğine lüzum kalmadı' diyordu.

Oysa 1968 hareketi hepimizi çok etkilemişti. Feminist hareketler doğuyor, kadın-erkek ilişkileri yeni bir döneme giriyordu, cinsellik tabu olmaktan çıkıyordu, çevreci ve yeşil hareketler siyasete yepyeni ufuklar getiriyordu. Okulda, fabrikada öğrenci ve işçiyi hiçe sayan otoriter düzen yıkılıyordu.

Ve işte böyle bir dönemde 'aydının lüzumsuzluğu' fısıldanıyordu kulaklarıma... Hiç aklımıza gelmemişti ki o gün kulaklarımıza fısıldanan bu 'lüzumsuzluk' bugün popülizm dediğimiz dünyanın başına bela olacak olan 'şeyi' ufaktan ufaktan hazırlamaya başlamış...

Ali Akay yazısını şu harika cümle ile bitiriyor:

'Sartre kendisinden sonra gelen diğer düşünürlerle birlikte bize musallat olmaya devam ediyor...'

Hayatım boyunca 'musallat olma' fiilini hiç bu kadar sevmemiştim.



Teşekkürler Ali Akay... Hem Sartre’ın o kalabalık cenazesinin bu dünya için neyi ifade ettiğini hatırlattın... Hem de şu popülist vasatlıkta hiç olmazsa bizlere hâlâ lüzumlu olabileceğimizi hissettirdin..."

TIKLAYIN - Ali Akay yazdı: İmgeleşen bilinç: Jean-Paul Sartre