Hürriyet yazarı Özkök: Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Ali Akay'ın yazısına atıfta bulunarak Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın ölümüyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.
Özkök, yazısında "Sartre 15 Nisan günü ölmüştü... Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz... Cevabı çok basit... Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki... Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı: 'Sartre Fransa’dır...' Biz başka ülkelerin insanları ise şunu öğrendik... 'Sartre dünyadır...' Sonra 'lüzum' tartışması başladı... Önce Foucault ve Deleuze çıktı ve 'Bilinç veren entelektüele artık ihtiyaç duyulmuyor' dedi. Sonra Sartre çıktı ve şunu söyledi: 'Entelektüellerin işlevsel faydası kalmadı...'" ifadelerini kullandı.
Özkök, şöyle devam etti:
"Yıl 1972’ydi ve o sırada bu konuşmaların yapıldığı Paris’te öğrenciydim...