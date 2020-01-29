Hürriyet yazarı Özbey’den oyuncu Elçin Sangu’ya:  Ucuz ameleler ne yapsın Elçin?

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, oyuncu Elçin Sangu’nun, “ Şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi parıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Biz pahalı ameleleriz” açıklamasına bugünkü köşesinden tepki gösterdi.

Özbey, “Elçin Sangu haklı. Dizi sektörünün sorunları, korkunç çalışma koşulları herkesin malumu. Ama amelelerden başka kendisini kıyaslayacak kesim bulamamış mı?” düşüncesini dile getirdi.

Özbey, “Asgari ücreti 2 bin 500 lira bile olmayan bir ülkede dizinin bir bölümünden 45 bin lira alıyordu.İsterse bir sene, iki sene hatta ömür boyu çalışmayabilir. Oysa diğerleri öyle değil. Evini, ailesini geçindirmek için insanların patır patır öldüğü koşullarda ömür boyu çalışmak zorundalar. Mesela Elçin inşaat işçisi, inşaat işçisi Elçin olsa... Ve bu kıyaslamayı duysa... Acaba nasıl hissederdi?” İfadesini kullandı.

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