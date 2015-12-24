Hürriyet yazarı Ömür Gedik: Cem Davran gibi çocuklarını dadıyla büyüten kadınlara karşıyım ama...

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, önceki gün Twitter’daki “Çocuğu anne büyütür, bırakın kariyer yapma triplerini!” paylaşımı nedeniyle eleştirilen oyuncu Cem Davran ile aynı görüşte olduğunu söyleyerek “Ben de çocuklarını dadıyla büyüten kadınlara karşıyım. Ama tam tersten bakıyorum olaya” ifadelerini kullandı.

“Çalışan, kariyer yapan annelere değil, çalışmadığı halde gezip tozup, çocuklarını tüm gün dadıya baktıranlara benim lafım” diyen Gedik, “Çalışan kadının yeri başımın üstünde” dedi.

Ömür Gedik’in Hürriyet’te “Cem Davran'a diyorum ki…” başlığıyla yayımlanan (24 Aralık 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ben de aynı Cem Davran gibi çocuklarını dadıyla büyüten kadınlara karşıyım.

Ama tam tersten bakıyorum olaya.

Çalışan, kariyer yapan annelere değil, çalışmadığı halde gezip tozup, çocuklarını tüm gün dadıya baktıranlara benim lafım...

Çalışan kadının yeri başımın üstünde.

Bu kadınları toplumun da baştacı etmesi lazım.

Kariyer, neden kadınlar söz konusu olduğunda bir trip olarak algılanıyor, onu da anlamış değilim.

Erkekte tamam, kadında tu kaka mı?

Yok öyle şey!

Kariyer olsun, toplumda dik durmak olsun, koca parasına muhtaç olmamak olsun, her ne nedenle olursa olsun çalışan kadına “git evde çocuk bak” demek de çok çok ayıp geliyor bana.

Alnının teriyle para kazanmaya çalışan bir kadını “git sen çocuk bak” diye toplumun dışına itemezsin.

Kadınlar ne şartlarda çalışıp bir de çocuk büyütüyorlar üstelik.

Her çalışan kadının dadı tutma lüksü de yok ki.

Evine para götürmek, ekonomiye katkıda bulunmak, kıt kanaat geçinebilmek için çalışmak zorunda olan o kadar çok kadın var ki.

Kreşlerde bakılan memur çocuklarına ne demeli.

Ya da anneanne, babaanne, dedeyle büyüyenlere.

Ama emin olun bu çocukların anneleri, evdeki tüm vakitlerini çocuklarına, ailelerine ayırıyor.

Ve şöyle de bir gerçek var; bir anne eğer mutluysa, kendine güveni varsa mutlu eder kendi çocuğunu, ailesini.

Bu nedenle Cem Davran’a katılmıyorum.

Çocuk da yaparım, kariyer de... Para da kazanırım, toplumda yer de edinirim, çocuğumla vakit de geçiririm.

Ve eminim çocuğum bu halimi çok daha fazla sever.

Not: Böyle dedim demesine de, bakalım o ne diyecek, nasıl hissediyor, sorunun asıl cevabı onda diye kızım Tayga’ya sordum. “Evde oturup, sadece seni büyüten bir anne olsam, tercih eder miydin?” diye. Şöyle cevapladı: “Sen her ihtiyacım olduğunda yanımdasın. Çalışıyor olmaktan da mutlusun. Mutsuz bir annem olsun istemem.”

Teşekkürler Tayga’cım...