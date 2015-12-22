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Yaşam

Cem Davran'dan tepki çeken paylaşım: Çocuğu anne büyütür, bırakın kariyer yapma triplerini!

Cem Davran'ın paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu, işte yorumlar...

22 Aralık 2015 17:28

Oyuncu Cem Davran Twitter'dan "Çocuğu anne büyütür, bırakın kariyer yapma triplerini!" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri olurken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Davran'ın cinsiyetçilik ve 'eril dil' kullanmakla suçladı. 

Tepkiler üzerine ikinci bir mesaj paylaşan Davran, "Benim yazdığımdan dostlarım korktu. Merak etmeyin ben damdan düşenim. Bebek dolaştıran dadılar gördüm de. Elde telefon, araba itekleyen" dedi.

Davran'ın paylaşımları ve sosyal medya kullanıcılarını yorumları şöyle: 

 

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