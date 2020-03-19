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Koronavirüs

Hürriyet yazarı Noyan Doğan: İşverenler Koronavirüs nedeniyle işi durdursa kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler

19 Mart 2020 08:03

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, çalışanlar için 15 soruda Koronavirüs karşı hangi haklarını kullanabileceklerini yazdı. Virüs nedeniyle çalışanların mazeret izni kullanamayacağını belirten Doğan, iş yerinde bir yılın doldurulmuş olması halinde yıllık iznin kullanılabileceğini kaydetti. İşverenin ekonomik sebeplerle çalışanları ücretsiz izin çıkartabileceğini ifade eden Doğan, ücretsiz izin halinde işçinin yazılı onayının alınması gerektiğini hatırlattı.

Noyan Doğan, işverenlerin zorunlu olarak işi durdurmaları halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceklerini yazdı. Doğan konu hakkında, "Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor, ayrıca işçilerin genel sağlık sigortası primleri karşılanıyor. Süre de 3 ay ayı aşmamak kaydıyla 6 aya kadar uzatılabiliyor. Çalışanın aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60’ı ödeniyor" ifadelerini kullandı.

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