Hürriyet yazarı: Kaya mezarlarına jet araştırma

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge daha önceki haftalarda kaleme aldığı kaya mezarlarının durumuna ilişkin yazısının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un aradığını ve önceki gün de Ankara’dan Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bir heyetin Muğla’ya gittiğini duyurdu.

“Kaya mezarları, Kaunos harabeleri ve kalıntılarda saatlerce inceleme yaptılar. Tek tek gezdiler. Sordular, dinlediler gözlediler” diyen Çekirge, “Raporunuzu büyük bir heyecanla bekliyoruz... Bekliyoruz çünkü... Eğer kaya mezarlarını zamana karşı koruyacak bir sistem geliştirirseniz, kuşaklar ve çağlar geçse de sizlerin isimleri de o kalıntılarla birlikte yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

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