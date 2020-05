Hürriyet yazarı: Karantina altında seks hayatımızda libidomuz düştü!

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili her konuda konuşulurken cinsel hayattan bahsedilmediğini belirtti. Semercioğlu, "Karantina altında seks hayatımızda libidomuz düştü!" düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu yabancı kaynaklardan derlediği bilgilerle şu 15 maddeyi sıraladı:

1- Bunlar eşi benzeri görülmemiş dönemler olduğu için, karantina altında insanların seks hayatlarının köreldiği ya da zenginleştiği konusunda elde şimdilik yeterli veri yok.

2- Ama şu kesin: Yaşadığımız günler hiç seksi zamanlar değil...

3- İnsanlar yeni seks partnerleri bulma konusuna uzak duruyorlar. Çoğu kişi virüsle ilgili bilgilendirmelere, cinsel sorunlardan daha fazla ilgi duyuyor.

4- 2019’u libido tartışmalarıyla kapatmıştık. Can Yaman’a kötü bir haberim var: Depresyon ve anksiyete libidoyu doğrudan olumsuz etkiliyor. Kesin bilgi!

5- İşsiz kalmak, ekonomik sıkıntılar yaşamak da cinsel arzuyu öldürebiliyor.

6- Salgın dönemlerinde seks hayatıyla ilgili elde veri yok ama deprem gibi doğal felaketler sonrasında daha önce yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: İnsanların böyle olağanüstü dönemlerde cinsel aktiviteleri önemli ölçüde azalıyor.

7- Mesela 2008’de Çin Wenchuan depreminden önce evli kadınların yüzde 67’si haftada iki veya daha fazla seks yaparken, depremden bir hafta sonra bu oran yüzde 4’e düşmüş.

Depremden dört hafta sonra bile oran yüzde 27’ye çıkabilmiş.

8- Bu nedenle travmatik zamanlarda cinsel aktivitenin artması pek mümkün görülmüyor. Kasmayın.

9- Karantinaya rağmen cinsel hayatı değişmeyenlerdenseniz aman dikkat Koronavirüs pozitif olan biriyle seks yapmayın.

10- En güvenli ortağınız hayatınızı, evinizi paylaştığınız kişi. “Household sex partner (HSP)” deniyor buna. Yani bu dönemde maceraya kalkışmayın.

11- HSP’niz, Covid-19 semptomları taşıyorsa kesinlikle beraber olmayın. Bırakın seksi, uzmanlar yatakları ve odaları bile ayırın diyorlar.

12- Eşiniz asemptomatik bir vakaysa, yani virüsü sadece taşıyorsa da 11’inci madde geçerli. Uzmanlar bu durumda doktorunuza danışın diyor.

13- Hayatınızda partneriniz yoksa üzgünüm kabullenmek zorundasınız, ne yazık ki bu dönemi bekar olarak geçirmelisiniz.

14- Uzmanların bekarlara önerdiği üç şık var:

a) Sosyal platformlarda yeni arkadaşlıklar edinmek

b) Görüntülü sohbet etmek

c) İlle de şartsa telefonda seks...

15- Sosyal izolasyan evinizin dışındaki insanlarla teması sınırlamak anlamına gelir. Haneye eklenen her ilave kişi riski artırır. Bu yüzden şu anda tek güvenli seks, evinizin dışındaki partnerlerle seks yapmamak...

