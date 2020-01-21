Hürriyet yazarı İstanbul Havalimanı’ndaki uyku kabinlerini denedi: “Çok pahalı geldi bana, uyuyakalırsan yandın”

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, İstanbul Havalimanı’nda yeni hizmete giren uyku kabinlerini denedi. Semercioğlu 9 Avro’nun pahalı olduğunun altını çizerek, “1.5 saat uyusan 85 lira, uyuyakalırsan yandın demektir” düşüncesini dile getirdi.

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Klostrofobisi olanların uyku kabinlerinden uzak durması gerektiği uyarısında bulunan Semercioğlu, “Benim gibi her yerde uyuyabilenler için bulunmaz nimet. Hijyen ne kadar sağlam sorusu kafaya takılmıyor değil. Ama her yolcuya özel yastık, çarşaf verildiği için gittiğiniz otelde ne kadar sağlamsa hijyen, burada da o kadar sağlam. Havalimanında zamanım olsa uyur muyum, hem de nasıl” ifadesini kullandı.