Çiğdem Toker: İstanbul Havalimanı’ndaki uyku kapsülü sözleşmede var mı?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Havalimanı’nda yeni hizmete sokulan ‘uyku kapsülleri’ni bugünkü köşesine taşıdı. Toker, “DHMİ'nin İGA ile imzaladığı yap-işlet-devret (YİD) uygulama sözleşmesinde, tahsis edilen gelirler bir liste halinde sıralanır. Dış hatlarda yolcu başına 20 Euro'luk yolcu servis gelirleriyle başlayıp, otopark, emanet, kargo, kontuar CIP diye uzayıp giden bir liste bu. Bildiğim kadarıyla uyku kapsülü, sözleşmedeki listede yer almıyor” ifadesini kullandı.

Toker, “Ama zaman içinde yeni bir hizmet türü ortaya çıkarsa, bunun oluşturacağı gelir türü için İGA'ya hak verildiğini duyduk. 'Görevli şirket'in yeni gelir türünü tarifelendirip DHMİ'nin onayına sunması öngörülüyor." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Sözleşme uyarınca, sonradan ortaya çıkan yeni gelir kaleminden DHMİ'nin de pay alması öngörülüyor. Gelirin yarısı İGA'nın, yarısı DHMİ'nin.

Yani kapsülde yastık ve battaniye ile bir saat uyuduğunuzda 5.5 Euro'sunun devlete gittiğini düşünüp teselli bulabilirsiniz.

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