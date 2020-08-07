Hürriyet yazarı Hande Fırat'tan İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara 'fahişe' diyen Dilipak'a: O kelimeyi kullanan beyefendi ve ona hak verenlere yazıklar olsun!

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara 'fahişe' kelimesini kullanan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a ve ona destek verenlere tepki gösterdi. Fırat, "Yazıklar olsun hepinize! Biz kadınlar siyah-beyaz, başörtülü-başörtüsüz, çocuklu-çocuksuz, o partiden-bu partiden, hepimiz aynı taraftayız. Şiddete, hakarete, cinsel istismara, tecavüze karşı hepimiz birlikteyiz. O yüzden kötü kelimeleriniz hiçbirimize işlemez. Bizi muhafazakâr-muhafazakâr değil diye de bölmeye çalışmayın. Buradan oyun, hesap, iktidar mücadelesi çıkarmayın." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Konumuz İstanbul Sözleşmesi. AK Parti’nin yakın bir zamanda konuyu yetkili kurullarında ele alarak bir karar vereceği belirtiliyor. Daha önce de yazdığım gibi, kadın dernekleri, bu işin tarafları, uzmanlar mutlaka dinlenmeli. Mutlaka onların görüşleri alınmalı. Köşelerinde, sosyal medya hesaplarında, cemaatlerinde asanlara, kesenlere, küfredenlere, hakaret edenlere, kendilerine bakmadan kötü söz söyleyenlere, bu tartışmadan mutlaka bir çıkarı olanlara, insanı bir ve eşit görmeyenlere kulaklar tıkanmalı. Yok sayılmalılar. Nedense bazıları bu konuyu iktidar alanı elde etme sorunu haline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat, "Adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi kararlarını dayatmaya çalışıyorlar. Bunu da aleni yapıyorlar. Üstelik kimi çirkin üslubuyla, kimi de sözleşmenin içeriğini dahi bilmeden yapıyor. AK Parti’nin kendi yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yüzde 85’inin İstanbul Sözleşmesi’nden haberi yok. Sözleşmeyi okuyanların oranı yüzde 3. Okumadığı halde sözleşmeden çıkılmasını isteyenlerin oranı yüzde 5. Hadi diyelim ki onların deyimiyle 'kötülüklerin anası İstanbul Sözleşmesi' nden çıkıldı. Sonra ne olacak? Sonra ne isteyecekler? Gerçekte kadının eşitliğini içine asla sindiremeyen ve çirkin üsluplarıyla sinirlerimizi bozan bu grup, sonra hangi kanuna muhalefet edecek?" görüşünü savundu.

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Ne olmuştu?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuzda yayımlanan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldığı 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında kullandığı ifadelerden dolayı AK Parti dava hazırlığında olduğunu duyurdu. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar için 'fahişe' kelimesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de isim vermeden Dilipak’ı eleştirdi.

TIKLAYIN - Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesi için AKP'den dava hazırlığı

TIKLAYIN - AKP kurucularından Ayşe Böhürler'den Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı 'fahişe' kelimesine tepki: Ayıp ki ne ayıp!