Hürriyet yazarı Hande Fırat, Emine Erdoğan'ın çanta tercihlerini araştırdı: Orijinal kullanmıyor, çakma yani imitasyon alıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykut çağrısının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Emine Hanım'ın bir çantası var. Onu da saray bahçesinde yaksın" açıklamasıyla başlayan "çanta" tartışmasına yönelik olarak, "Özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan'ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çantalara büyük para vermediğini savunan Hande Fırat, "Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.

Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar." ifadelerini kullandı.

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