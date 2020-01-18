Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Okçu ilk süper kahramanımız büyükelçi tokatlayacak mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 30 Mart’ta Cannes’da başlayacak olan TV içerik fuarında ilginç bir Türk yapımı tanıtılacağını yazdı. Özkök, “Türkiye’nin ilk Türk süper kahramanı “Altay” sinema ve televizyon dünyasının önüne çıkacakmış. Yani Türkiye’nin ilk Marvel-DC Comics türü kahramanı olacak bu. İsteyen Türk Süpermeni der, isteyen ‘Yüzbaşı Türk’. Ama galiba ‘Hawkeye’ olacak” ifadesini kullandı.

Özkök, “İlk süper Türk kahramanı nasıl bir karakter olacak? TRT’nin ‘Payitaht’ dizisindeki Abdülhamid Sultan’ı gibi yabancı büyükelçileri tokatlayan aşırı şovenist yerli ve milli bir kahraman mı? Yoksa ‘Muhteşem Yüzyıl’dakiler gibi yaşayan, eğlenen, daha insani, daha evrensel bir karakter mi” düşüncelerini dile getirdi.

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