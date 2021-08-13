Hürriyet yazarı Ergin: Türkiye dışında Paris Anlaşması'na taraf olmamış ülkeler; İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritre; bu fotoğrafın içinde olmayı hak etmiyoruz
2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nı şu ana dek 190'dan fazla devlet onayladı
13 Ağustos 2021 09:01
Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'NİN (IPCC), hazırladığı raporla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, Paris Antlaşması'nın önemine vurgu yaptı.
Ergini, "Antlaşmaya baktığımızda, henüz taraf olmamış olan 6 ülkenin kaldığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz ve üstelik Türkiye bu ülkelerden biri. Diğer ülkeler İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritre. Türkiye antlaşmaya imza attığı halde henüz onaylamamıştır. İklim değişikliği gibi yaşamsal bir küresel meselede Türkiye bu fotoğrafın içinde olmayı hak etmiyor doğrusu" ifadelerini kullandı.