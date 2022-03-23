Hürriyet yazarı Ergin: Putin, Türkiye'ye kulvar açıyor, ancak...

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin konumuna ilişkin olarak, "Rusya Lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında özellikle son yıllarda yakın bir çalışma ilişkisi şekillenmiştir. Putin’in bu ilişkiye dayanarak, Ukrayna’daki savaş nedeniyle yürütülecek arabuluculuk çabaları ve yapılacak diplomatik manevralarda Türkiye’ye de bir kulvar açmak çabası içinde olduğu söylenebilir" yorumunu yaptı.

Türkiye’nin Ukrayna’yı desteklemekle birlikte, Rusya ile ilişkilerinde şu ana kadar belli bir dengeyi tutturduğunu söyleyen Ergin,"Türk tarafı, bunu yaparken Rusya karşısında sert bir söylemden uzak durmakta ve bunu her iki tarafla da kanalları açık tutma ihtiyacı ve arabuluculuk rolü oynayabilmesinin bir gereği olarak da göstermektedir" dedi.

Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün mesele şuradadır ki, krizin daha henüz birinci ayı dolmaktadır. Savaşa kısa zamanda bir çözüm bulunamadığı, krizin uzadığı, Rusya’nın sivil-asker ayrımı gözetmeksizin acımasızca saldırılarını sürdürmesiyle insan kayıplarının tırmandığı bir senaryoda, bu politikanın ciddi bir stres testine girmesi kaçınılmazdır.

Ve tabii savaş dramı yaşanırken Roman Abramoviç gibi Rus oligarklarının Bodrum sahillerine demirleyen süper yatlarının yaratacağı görüntüler uluslararası camiada kaşların kalkmasına yol açacaktır."

Yazının tamamı için tıklayın.