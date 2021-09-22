Hürriyet yazarı Ergin, Kavala ve Demirtaş kararını yazdı: Avrupa ile ilişkilerde siyasi açıdan büyük bir hassasiyet yaratması kaçınılmaz

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, BM İşkenceyi Önleme Komitesi üyesi ve eski Türkiye Avrupa Konseyi Daimi Delegesi Erdoğan İşcan'ın T24'te yayımlanan Hukuk ile siyaset ilişkisi ve AİHM kararlarının uygulanması başlıklı yazısına atıfta bulunarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlarına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'ye verilen süre dahilinde Kavala'nın tahliyesi yönünde bir gelişme olmaması halinde, Türkiye’nin bu dosyada AİHM kararını uygulamadığı hususunun tespiti için AİHM’e başvurulacağını hatırlatan Ergin, "Bu, son tahlilde üye devletlerin vereceği bir karar olacağı için Avrupa ile ilişkilerde siyasi açıdan büyük bir hassasiyet yaratması kaçınılmazdır" dedi.

Ergin, şöyle devam etti:

"Buna karşılık Demirtaş ile ilgili sürecin takvimi biraz daha geriden geldiğinden dolayı, Bakanlar Komitesi onun durumunda 30 Eylül tarihine kadar AİHM kararının nasıl uygulanacağı hususunda Türk makamlarından 'eylem planı' istemiştir. Karardan, daha önce bu planın 22 Haziran’a kadar istendiği, ancak Ankara’dan bir yanıt gelmediği anlaşılıyor.

Aynı zamanda kendisi 30 Kasım tarihine kadar serbest bırakılmadığı takdirde bu tarihte açılacak Bakanlar Komitesi toplantısında 'ara karar' alınması için hazırlıkların başlatılması kararlaştırılmıştır. 'Ara karar', komitenin hareket tarzında 'ihlal prosedürü-AİHS 46/4' öncesindeki aşamayı gösteriyor.

Her halükârda 30 Kasım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, Bakanlar Komitesi’nde ilk aşamada Kavala dosyası ile ilgili ihlal prosedürünün başlatması süreci açısından kritik bir menzile girileceğini söylemek mümkündür."

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