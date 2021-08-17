Hürriyet yazarı Ergin: "Kabil’in düşüşü", sadece Biden yönetiminin değil, ABD tarihinin en büyük dış politika felaketlerinden biri olarak kayda geçecektir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesine ilişkin olarak, "ABD’nin, Taliban’ın sahada bu kadar süratle ilerleyebileceğini öngöremeyerek Kabil’i bir bozgun havası içinde terk etmek durumunda kalması, neresinden bakılırsa bakılsın Biden yönetiminin işbaşı yaptığı geçen ocak ayından bu yana en büyük fiyaskosudur. 'Kabil’in düşüşü', yalnızca Biden yönetiminin değil, muhtemelen ABD tarihinin en büyük dış politika felaketlerinden biri olarak kayda geçecektir" yorumunu yaptı.

Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin, istihbaratın, askeri yeteneklerin en ilerisine sahip olmakla övünen, ekonomik üstünlüğüne güvenen dünyanın 'süper gücü' konumundaki ülkenin karar alma mekanizması, yaptığı vahim hatalarla kendisini Afganistan’da gülünç duruma düşürmüştür. Bu görüntü bütün dünyanın gözünde ABD’nin ağırlığına büyük bir darbe indirmiştir.

Buradaki meselelerden biri, ileride Taliban ya da El Kaide gibi oluşumlar karşısında yeniden bir uluslararası seferberliğe girişmek ihtiyacı duyulduğunda, ABD’nin müttefik bulmakta zorlanacak olmasıdır.

Konu sadece teröre karşı işbirliğiyle sınırlı da değildir. Afganistan’daki çöküş, Biden yönetimi açısından dış politika alanında genel bir inandırıcılık sorunu yaratacaktır. ABD’nin çıkarları gereği herkesi her an ortada bırakabilecek bir ülke olduğu algısı iyice yerleşecektir. Demokrasinin güçlendirilmesini en önemli dış politika hedeflerinden biri olarak tanımlayan Biden’ın insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi değerleri yüceltme politikası da bu gelişmeden dolayı sarsılacaktır.

Afganistan’ı çağdışı bir zihniyete teslim edip, bu ülkede modernleşmeden yana olan insanları ve her şeyden önce kadınları, kız çocuklarını ortada korumasız bir şekilde Taliban’ın insafına bırakan ABD’nin demokrasi, hukuk söylemleri ne kadar güven yaratabilir ki?

Genel bir sonuç olarak, son hadise ABD’nin Batı dünyasına liderlik etme iddiasını zayıflatacaktır."

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