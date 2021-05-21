Hürriyet yazarı Ergin: Filistin-İsrail anlaşmazlığına iki devletli adil bir çözüm bulunmadığı sürece kimsenin huzuru olmayacaktır

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "İçinden geçtiğimiz krizin en önemli sonucu, Filistin-İsrail anlaşmazlığına iki devletli adil bir çözüm bulunmadığı sürece kimsenin huzurunun olmayacağı gerçeğinin bir kez daha anlaşılmış olmasıdır" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "İsrail’in Filistinlilere reva gördüğü ve ABD’deki insan hakları kuruluşlarının da açıkça 'ırk ayrımcılığı' diyerek adını koydukları politikalar, bu ülkenin kendisini en çok emniyette gördüğü Atlantik ötesinde de artık artan ölçüde sorgulanıyor. Bu yönüyle İsrail’in ABD’deki algısında azımsanmayacak bir kırılma yaşanıyor. Amerikan toplumu, kendi vergileriyle finanse edilen bir askeri yardım programından her yıl İsrail’e 3.8 milyar dolar aktarıldıktan sonra bu müttefikinin orantısız güce başvurması, Filistinli masum insanları hedef alması, sivil ölümlere yol açması karşısında artan ölçüde rahatsızlık duyuyor" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "ABD kamuoyu ve siyaset sahnesinde yükselmekte olan bu tepkilerin, yönetimin hemen İsrail’in bileğini bükeceği bir kritik yoğunluğa erişmesini beklemek gerçekçi görülmeyebilir. Ancak yine de bu yönde bir sürecin ivme kazanmakta oluşunun değeri, uzun dönemli muhtemel etkileri açısından azımsanamaz" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi