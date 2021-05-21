İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

T24 Dış Haberler

11 gün boyunca tırmanmaya devam eden birçok sivil can kaybına neden olan hava saldırıları ve roket atışlarının ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sabah saat 02.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

10 Mayıs'tan bu yana İsrail hava saldırılarında 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas roketlerinin de aynı süreçte en az 12 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra Gazze'de Filistinliler sokağa inerken Hamas, "parmaklarının hala tetikte olduğunu" söyledi.

Ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından İsrail de Hamas da zafer ilan etti. Perşembe günü İsrail'in Gazze'ye 100'den fazla hava saldırısı düzenlediği ve Hamas'ın roketlerle karşılık verdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Gazze'de 450 binanın yıkıldığı ya da büyük zarar gördüğü bunlar arasında altı hastane, dokuz ilk yardım merkezinin de bulunduğu belirtildi. Abluka altındaki Gazze'de 52 bin kişi yerlerinden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesi "ilerleme kaydetmek için gerçek bir fırsat" olarak nitelendirdi.