Hürriyet yazarı Ergin: AYM'nin Aynur Kudin kararı her şeye rağmen cesaretlendirici

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 8 Ekim 2014’te gerçekleşen gösteriler sırasında polisin attığı yoğun biber gazı sonucu fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede bir süre sonra hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aynur Kudin için Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verile “hak ihlali” kararınının cesaretlendirici olduğunu söyledi.

Ergin, yazısında AYM kararı sonrasında yeniden açılacak Aynur Kudin soruşturmasına ilişkin olarak şunları yazdı:

"Aynur Kudin artık aramızda değil. Hiç olmazsa bundan sonraki aşamada en azından etkili bir soruşturma yürütülüp bu vatandaşımızın ölümüne neden olan sorumluların hesap vermelerinin sağlanması gerekiyor. Vatandaşların yaşam hakkına saygı gösteren bir hukuk devletinde olması gereken budur. Bu açıdan soruşturmanın bundan sonraki seyrinin kamuoyu tarafından yakından izlenmesi önem taşıyor.

Son bir noktanın altını çizelim. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki bütün kuvvetli tartışmalar ve bu tartışmalara, eleştirilere yol açan ciddi sorunların sürdüğü bir dönemde, Anayasa Mahkemesi’nden son örnekte görüldüğü gibi hak eksenli kararların çıkmakta oluşu her şeye rağmen cesaretlendirici bir durumdur."

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